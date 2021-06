"Faith's Night Out Porto" regressa com mensagem de esperança e com casa nova

A atriz Sofia Alves, o diretor do serviço de doenças infeciosas do Hospital de São João, António Sarmento, e o advogado e comentador político João Taborda da Gama são alguns dos oradores convidados para “Faith’s Night Out Porto 2021”.

A iniciativa, que regressa depois de um interregno de um ano devido à Covid-19, está marcada para domingo, 4 de julho, no Seminário de Vilar, no Porto. Uma das novidades para este ano é mesmo a mudança de espaço para melhor se cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) para este tipo de eventos.

Em entrevista à Renascença, Tomás Toscano, um dos organizadores do "Faith’s Night Out Porto 2021”, sublinhou a importância de serem cumpridas todas as regras de segurança definidas pela DGS.



“Nós vamos seguir todas as regras que a DGS pede para aplicar a este tipo de eventos. O uso de máscara será obrigatório, teremos vários pontos de desinfeção no espaço e dentro do auditório do Seminário de Vilar teremos as pessoas sentadas duas a duas com duas cadeiras de intervalo. Também estaremos num auditório extremamente grande para o número de pessoas que vamos levar", refere.

Isto implica a mudança da Universidade Católica, onde o evento tem sido realizado, para o Seminário de Vilar, "um auditório bastante grande": "Estamos mais do que à vontade para cumprir com o distanciamento."

"Sede de esperança"

Além de vários oradores, que conversarão sobre "formas de viver esperança em diferentes áreas do mundo, da vida e da Igreja", haverá momentos de lazer, com grande presença da música.

"Teremos sempre nos intervalos de sala um momento musical, de jovens equipistas que se juntam pela primeira vez para criar uma espécie de banda propositadamente para o evento. E também teremos connosco a Escola de Ballet do Porto para nos animar com bailado neoclássico", salienta Tomás Toscano.

O tema da edição deste ano será “Sede de esperança” e, como já é habitual, este evento apresenta várias conferências de sete minutos cada uma.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e estão à venda no site: www.faithsnightout.com. Podem ser dadas informações adicionais através do e-mail: porto.fno@ejns.pt.

A organização das Equipas Jovens de Nossa Senhora espera juntar cerca de 400 pessoas num auditório com capacidade para mais de 1.200.