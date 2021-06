​Patriarcado de Lisboa vai ter mais quatro padres

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai presidir a quatro novas ordenações sacerdotais e uma diaconal no próximo domingo.



Uma nota do Patriarcado refere que os futuros sacerdotes, três deles são alunos do Seminário dos Olivais e um outro, proveniente do Burkina Faso, tem estado a estudar no Seminário 'Redemptoris Mater', em Caneças.

Será ainda ordenado um diácono da Congregação dos Missionários do Verbo Divino.

A celebração será transmitida em direto pelas redes sociais do Patriarcado de Lisboa.

A cerimónia, marcada para as 16h00 deste próximo domingo, decorre na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.