"Os frigoríficos estão vazios". Religiosa alerta para fome no Líbano

“A situação no Líbano está muito, muito má. Estão a passar fome, os frigoríficos estão vazios”. O alerta é lançado pela irmã Maria Lúcia Ferreira, da Congregação das Monjas da Unidade de Antioquia, em declarações à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, em Lisboa.

Esta religiosa portuguesa, conhecida como Irmã Myri, pertence à Congregação das Monjas de Unidade de Antioquia e vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Qara, na Síria, mas a sua comunidade religiosa está presente também no Líbano.

E é de lá que lhe chegam relatos do agravamento acentuado da crise económica, a ponto de as famílias que pertenciam à classe média, “habituadas a viver muito bem”, estarem já “numa situação de pobreza, de fome”.

“Dizem-nos as nossas irmãs que famílias que estavam bem, telefonam a dizer ‘peço desculpa, mas as nossas crianças estão a passar fome, já não temos [comida], os nossos frigoríficos estão vazios.’… Esta é um bocadinho a situação geral…, sobretudo entre os cristãos, a situação é assim”, descreve a Irmã Myri.

Para agravar esta situação, a religiosa portuguesa conta que desde o dia “22 de junho, deixou de haver eletricidade estatal no Líbano”.

“Quer dizer que muitas famílias vão ficar às escuras, nem poderão carregar um telefone, etc. No outro dia, a nossa madre [Agnès de La Croix, que está no Líbano] quase chorou no encontro vídeo [com o mosteiro em Qara], porque, realmente, as pessoas estão a passar fome”, conta a religiosa.

A crise económica e financeira no Líbano poderá ser uma das mais graves do mundo nos últimos 150 anos, alerta um relatório do Banco Mundial divulgado no início do mês.

O Banco Mundial refere que desde finais de 2019 o Líbano enfrenta desafios que atiram o país para a sua maior crise económica e financeira em tempos de paz, nomeadamente os efeitos da pandemia de Covid-19 e os reflexos políticos e sociais da explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020.