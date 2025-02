Em Israel, Rangel volta a defender solução de dois Estados

A solução de dois Estados no Médio Oriente continua a ter o apoio de Portugal. O chefe da diplomacia de Portugal assim o disse, em Israel, depois de um encontro com o seu homólogo israelita. Paulo Rangel condenou ainda os ataques do Hamas de 7 de outubro, e saudou o acordo de cessar-fogo alcançado na região.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros deslocou-se esta semana ao Médio Oriente para uma visita diplomática que começa em Jerusalém e prevê também uma deslocação à Cisjordânia.

“Gostaria de começar por reiterar a nossa condenação aos ataques que deram início ao conflito a 7 de outubro e as violações do direito internacional, perpetradas pelos ataques do Irão e dos seus seguidores”, começou por dizer Rangel que falava, numa conferência de imprensa, ao lado do ministro Gildeon Sa'ar.

“Gostaria de reiterar a nossa determinação de combater o antissemitismo, independentemente de onde ele aconteça. É um sintoma muito prejudicial das nossas sociedades”, frisou o chefe da diplomacia portuguesa, fazendo questão de recordar os laços de amizade que ligam Portugal e Israel.

Além disso, Rangel saudou o cessar-fogo que permitiu que muitos palestinianos regressem à Faixa de Gaza, mas sublinhado que este "é um acordo bastante frágil, mas ainda assim um sinal de esperança” que poderá ser o "o caminho para a construção de uma solução para este conflito”.