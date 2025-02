PS. Carneiro defende candidato único no espaço do centro-esquerda

O ex-candidato a secretário-geral dos socialistas, José Luís Carneiro defendeu este sábado que o PS deve ter um candidato único às presidenciais, em declarações proferidas à margem da Comissão Nacional do Partido que se realizou em Setúbal.

"É muito importante termos um candidato único do espaço do centro-esquerda, que venha a ser apoiado pelo Partido Socialista", declarou, alinhando assim pelo discurso do líder do PS, Pedro Nuno Santos.

Carneiro sublinhou que "também é muito relevante conhecermos o pensamento político em matérias tão decisivas como aquelas que hoje temos de enfrentar em termos nacionais e internacionais".

Pedro Nuno Santos pediu para não se criticarem os potenciais candidatos da área socialista, mas Carneiro acredita que o PS fica em suspenso pela vontade dos nomes que têm sido avançados para preencher uma candidatura:

"O partido está a fazer aquilo que tem que fazer, ouvir os seus militantes. Parece-me bem. Mas há uma questão que é fundamental, que é do império da vontade".