Calma nas críticas, candidato único e com “mundividência”. Pedro Nuno Santos sem calendário para decidir presidenciais

“Não há nenhuma indefinição ou hesitação” do PS. O problema de Pedro Nuno Santos mantém-se: não há nenhum candidato às presidenciais que se tenha chegado à frente com todas as letras. Na Comissão Nacional do PS deste sábado, o líder do partido pediu que não se triturem na praça pública os potenciais candidatos.

“Que consigamos poupar aqueles que são nossos camaradas e candidatos e potenciais candidatos da nossa área, a críticas que, obviamente, devem estar concentradas nos nossos adversários, nomeadamente os candidatos do centro-direita”, pediu Pedro Nuno, repetindo o apelo que já tinha feito na reunião à porta fechada.

Faltam muitos meses para as presidenciais de 2025 e Pedro Nuno Santos não quer o partido, nem ele próprio, desgastado com críticas internas. O secretário-geral do partido repete que prefere um candidato “único”, “com potencial de vencedor, de ganhar as eleições presidenciais do campo do PS, do campo da área socialista.”