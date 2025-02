Autárquicas. Mortágua avisa que ninguém tem "no bolso" votos que dão maioria em Lisboa

A coordenadora do BE avisou este sábado que ninguém tem "no bolso" os votos que dão maioria na autarquia de Lisboa, insistindo que "é preciso juntar forças" para "dar uma lição às direitas raivosas do país".

"Sabemos que é possível derrotar Carlos Moedas em Lisboa e dar uma lição às direitas raivosas no país. É possível levantar outra cidade, uma Lisboa de verdade, uma cidade de liberdade, que é como queremos que seja Lisboa. Mas nada está garantido. Que ninguém pense que tem no bolso os votos que dão a maioria em Lisboa para derrotar Carlos Moedas", alertou Mariana Mortágua.

A coordenadora do BE discursava no almoço de lançamento da candidatura da bloquista Carolina Serrão à autarquia de Lisboa, na capital, numa altura em que os bloquistas ainda deixam em aberto a possibilidade de uma coligação pré-eleitoral com forças à esquerda, como PS, Livre e PAN.

Mortágua pediu ainda que "ninguém se iluda sobre a exigência do trabalho e do desafio" que está em causa nas eleições autárquicas deste ano, e insistiu que "é preciso juntar forças".

A coordenadora bloquista salientou que vai ser preciso ouvir e mobilizar "moradores, associações, trabalhadores, ativistas pela habitação, ativistas pelo clima" e ainda "um programa que seja capaz de dar esperança aos lisboetas e convencer as pessoas que vivem em Lisboa que nada será como dantes".

"Que o alojamento local é sim para controlar e que as casas são para viver, as casas são para morar e para pagar com o salário. A prioridade das prioridades é quem vive em Lisboa e menos do que fazer isto, ter este programa transformador de esperança, menos que isto, será muito pouco para o desafio que temos pela frente, que é de devolver Lisboa à sua gente", advertiu.