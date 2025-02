Tutti-Frutti. ​Deputado Carlos Eduardo Reis vai suspender mandato

Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD acusado no processo Tutti-Frutti, vai suspender o mandato no final do mês.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pelo parlamentar social-democrata em entrevista à SIC Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Carlos Eduardo Reis suspende o mandato como deputado, mas tencionar continuar a ser militante do PSD.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha defendido publicamente que Carlos Eduardo Reis devia suspender funções após ser acusado de 21 crimes no caso Tutti-Frutti.