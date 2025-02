Tutti-Frutti. ​Deputado Carlos Eduardo Reis vai suspender mandato

Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD acusado no processo Tutti-Frutti, disse que por sua vontade continuava, mas vai suspender o mandato no final do mês por entender que perdeu a confiança política da direção da bancada.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pelo parlamentar social-democrata em entrevista à SIC Notícias.

Carlos Eduardo Reis suspende o mandato como deputado, mas contrariado, e tenciona continuar a ser militante do PSD.

Considera que só deveria suspender mandato se fosse pronunciado, ou seja, após a fase de instrução.

“Já percebi que a direção do grupo parlamentar não acha isso (…) Há um limite que também ponho, é o da confiança política, já percebi que não há confiança politica”, afirmou. Por essa razão, adiantou, não irá continuar como deputado contra a vontade do grupo parlamentar nem irá passar a deputado não inscrito.



O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha defendido publicamente que Carlos Eduardo Reis devia suspender funções após ser acusado de 21 crimes no caso Tutti-Frutti.