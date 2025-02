Tutti-Frutti. Alexandra Leitão desafia socialistas acusados a renunciar a mandatos

Alexandra Leitão desafiou esta sexta-feira os socialistas envolvidos no processo da operação Tutti-Frutti a renunciar aos mandatos em Lisboa. No programa São Bento à Sexta, da Renascença, a líder parlamentar do Partido Socialista (PS) garantiu que pessoas acusadas por crimes de corrupção ou prevaricação no exercício de funções não vão ter lugar nas listas da candidatura da deputada à autarquia de Lisboa.

"Julgo que devem eticamente ponderar, seriamente, se têm condições para continuar. Se, tendo em conta as condições concretas que eu há pouco referi, o tipo de crime, ser no exercício de funções, se devem ou não continuar", elencou Alexandra Leitão.

Questionada por Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, se "não tenciona ou não incluirá mesmo", a socialista esclareceu: "Se eu souber, não incluirei".

A presidente da junta de freguesia da Penha de França, Ana Sofia Dias, e Rui Paulo Figueiredo, deputado municipal, foram ambos acusados do crime de corrupção no âmbito da operação Tutti-Frutti. A lista de 60 arguidos inclui ainda várias figuras do PSD.

Sobre o caso de Inês Drummond, vereadora da câmara de Lisboa que renunciou ao mandato, Alexandra Leitão apontou diferenças, já que esta "não está acusada de corrupção", mas sim "do crime de prevaricação, que é, enfim, aquele crime onde cai sempre um ilícito administrativo que depois pode ter ou não outras consequências".