Rui Tavares acusa Miguel Arruda de votar a fazer saudação nazi

O dirigente do Livre Rui Tavares acusou esta sexta-feira o ex-deputado do Chega Miguel Arruda, agora não inscrito em qualquer bancada, de ter feito a saudação nazi no parlamento, quando sinalizou o seu sentido de voto.

Rui Tavares fez uma interpelação à mesa da Assembleia da República para denunciar que Miguel Arruda, pelo menos por duas vezes, "de forma consciente e deliberada", votou "fazendo o gesto da saudação fascista, nazi ou romana".

Miguel Arruda, deputado eleito pelo Chega nos Açores nas últimas eleições, desvinculou-se deste partido e passou à condição de deputado não inscrito depois de ter sido acusado pelo Ministério Público de furto qualificado de malas no aeroporto de Lisboa.

Dirigindo-se ao "vice" do parlamento Marcos Perestrello, deputado socialista que então presidia aos trabalhos do plenário, o porta-voz do Livre Rui Tavares sustentou que o facto que tinha acabado de denunciar seria "facilmente comprovável pelas imagens da Assembleia da República".

"E é um facto que em qualquer parlamento europeu ou qualquer parlamento do mundo tem uma gravidade enorme, porque é uma afronta aos valores democráticos", declarou.