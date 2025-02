PSD e CDS querem retirada de guia sobre identidade de género nas escolas

O PSD e o CDS-PP recomendam ao Governo que retire de circulação o guia "O Direito a Ser nas Escolas", que contém orientações para a prevenção da violência e não discriminação em função da orientação sexual, identidade e expressão de género.

Este guia foi lançado em 28 de junho de 2023, no dia do Orgulho LGBTI+, em conjunto pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Direção Geral da Educação, com o objetivo de dar "orientações destinadas a pessoal docente e não docente com vista a uma escola mais inclusiva".

As recomendações do PSD e do CDS-PP vão ser discutidas no parlamento em 28 de fevereiro, por arrastamento de uma petição de cidadãos que pede que crianças e jovens não sejam "obrigados a partilhar os WC e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto".

Na recomendação do PSD, assinada por todos os deputados da bancada, recorda-se que esta petição teve origem num diploma da anterior legislatura, que estabelecia medidas a adotar pelas escolas para implementar a lei que estabelece a autodeterminação da identidade e expressão de género, mas que foi vetado pelo Presidente da República em 29 de janeiro do ano passado.

Os sociais-democratas recuperam os argumentos de Marcelo Rebelo de Sousa de que o decreto em causa não respeitava "suficientemente o papel dos pais, encarregados de educação, representantes legais e associações por eles formadas", nem clarificava as diferentes situações em função das idades.

O PSD considera que o guia "O Direito a Ser nas Escolas" se antecipou à conclusão processo legislativo, sem base legal suficiente para o efeito e "contém várias das medidas administrativas, a implementar nas e pelas escolas, que estavam previstas no texto final" do decreto que viria a caducar no final da legislatura anterior.