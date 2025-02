“Não é tempo de aventuras”. Marques Mendes oficializa candidatura à Presidência da República

O social-democrata deixou ainda outro recado ao recém-reformado chefe do Estado Maior da Armada, que, no ano passado, em entrevista ao “Diário de Notícias”, disse: “se a Europa for atacada e a NATO nos exigir, vamos morrer onde tivermos de morrer para a defender.”

Portugal não é “um país belicista: somos pela paz, acreditamos no valor da dissuasão e queremos acompanhar os nossos aliados, em igualdade de direitos e deveres, no desafio de dotar a Europa de autonomia estratégica, construindo um verdadeiro Pilar Europeu da NATO”, fez questão de frisar o social-democrata.

Suspender deputados com "comportamentos desviantes"

Um pouco mais adiante, com um "tiro", o ex-líder do PSD atingiu mais dois alvos: Chega e Governo.

Marques Mendes defendeu que “é importante que o Parlamento disponha de instrumentos para poder suspender deputados que têm comportamentos desviantes e eticamente censuráveis”. (Nas entrelinhas, uma alusão ao caso de Miguel Arruda.)

E reiterou também “é preciso mais cuidado na escolha de titulares de cargos públicos, sejam diretores executivos, gestores ou políticos”. (Alusão aos recentes casos do diretor-executivo do SNS e do secretário de Estado do Ordenamento do Território.)

“A situação que há anos se vive em Portugal não é aceitável”, disse mesmo.