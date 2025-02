Duarte Pacheco pede "muito cuidado na campanha" para evitar perda de eleitorado do PSD para Gouveia e Melo

Veja também:

O social-democrata Duarte Pacheco aconselha uma aposta na consolidação da campanha de Marques Mendes no eleitorado fixo do PSD, de forma a garantir uma passagem à segunda volta das eleições presidenciais. O antigo deputado diz que Mendes partilha um mesmo foco eleitoral dos candidatos da área socialista.

"Se o candidato do Partido Socialista ou o do PSD conseguir congregar os votos do seu núcleo duro [de eleitores], estará na segunda volta. E é esse o grande esforço que [Marques Mendes] tem que fazer. Mais do que alargar, para passar à segunda volta, tem que convencer ' pelo menos os seus", alerta Pacheco no programa "Casa Comum" da Renascença.

Desse ponto de vista, "na fase em que nós estamos", o antigo deputado admite que a ligação histórica de várias décadas de Mendes ao PSD "pode ser um fator forte".