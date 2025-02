(Em atualização)

A comissão julgadora do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal (IL) concluiu o processo disciplinar de Tiago Mayan Gonçalves e decidiu expulsar do partido ex candidato à Presidência da República.

Contactado pela Renascença, Tiago Mayan Gonçalves não quis fazer grandes comentários afirmou apenas que o processo "está a seguir os trâmites normais".