Tiago Mayan Gonçalves expulso da Iniciativa Liberal

A comissão julgadora do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal (IL) concluiu o processo disciplinar de Tiago Mayan Gonçalves e decidiu expulsar do partido ex-candidato à Presidência da República.

Contactado pela Renascença, Tiago Mayan Gonçalves não quis fazer grandes comentários e afirmou apenas que o processo "está a seguir os trâmites normais".

Recorde-se que Tiago Mayan Gonçalves assumiu no final do ano passado ter falsificado assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense como presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Em causa está uma ata datada de 16 de setembro, que terá sido elaborada e falsificada por Tiago Mayan. O autarca acabou por se demitir da Junta de Freguesia mantendo-se como militante dos liberais - uma atitude que mereceu críticas de vários nomes do partido.

O caso levou o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a abrir um processo disciplinar interno e a decisão foi avançada à Renascença e conhecida esta quarta feira.

Mayan Gonçalves tinha sido eleito como presidente da junta em setembro de 2021, pelo movimento "Rui Moreira: Aqui há Porto" com o apoio da IL.

Já este fim de semana durante a Convenção Nacional do partido, João Cotrim de Figueiredo defendeu na Renascença a expulsão do antigo candidato presidencial.

A saída de Mayan Gonçalves também chegou a ser defendida por Rui Rocha quando o caso se tornou público.