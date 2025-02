Rui Moreira revela que atual vice-presidente será candidato ao Porto

O presidente da Câmara Municipal do Porto anunciou, esta quarta-feira, que o atual vice-presidente do município, Filipe Araújo, irá candidatar-se à presidência da autarquia.

"Tenho aqui o meu vice-presidente, também vai ser candidato", revela Rui Moreira, depois de ser questionado sobre qual é a sua preferência para a liderança do município.

O autarca preferiu "não fazer considerações" sobre quem irá apoiar nas eleições deste ano. "Enquanto presidente de Câmara, não acho ético até", adverte.

"Haverá seguramente muitos candidatos. O Nuno Cardoso também é candidato, o Tino de Rans também, e o Filipe Araújo", reitera Rui Moreira.

Ao lado do presidente da Câmara Municipal do Porto, esta quarta-feira, no Parque da Cidade do Porto, à margem da apresentação dos novos camiões de recolha de resíduos, estava o atual vice-presidente que, preferiu não oficializar, para já, a candidatura, justificando que haverá "tempo para falar sobre isso".

"Hoje não estamos aqui para responder a isso, portanto teremos tempo para isso", disse mais adiante Filipe Araújo, também presidente da associação cívica "Porto, o Nosso Movimento".

No dia 17 de janeiro, mais de 140 pessoas de diversas áreas apelaram num manifesto ao presidente da associação cívica "Porto, o Nosso Movimento" e vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, que lidere uma candidatura às eleições autárquicas.

Já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro (pelo PS), de Diana Ferreira (pela CDU), Nuno Cardoso (pelo movimento "Pensar o Porto"), de Vitorino Silva (conhecido como Tino de Rans), e de Aníbal Pinto (pelo Nova Direita).

As eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro de 2025.