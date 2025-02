Montenegro admite que ex-secretário de Estado foi" imprudente"

O primeiro-ministro sai em defesa do ex-secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território que se demitiu a semana passada, mas considera que Hernâni Dias foi "imprudente" quando constituiu as duas empresas imobiliárias.

Luís Montenegro falou esta quarta-feira pela primeira vez sobre o caso, no debate quinzenal no Parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“É verdade, senhor deputado, foi uma imprudência do senhor secretário de Estado, claro que foi e foi por isso que ele assumiu a dimensão política dessa ação”, afirmou o primeiro-ministro.

Em resposta ao líder do Chega, André Ventura, o chefe do Governo rejeita a existência de incompatibilidades entre as imobiliárias criadas por Hernâni Dias e as funções de secretário de Estado.