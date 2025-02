Miguel Arruda enviava roupa pelos correios do Parlamento para ter desconto nos selos

Miguel Arruda enviada roupas alegadamente furtadas que vendia online através dos CTT do Parlamento para ter desconto nos selos das encomendas.

Segundo o "Correio da Manhã", o ex-deputado do Chega guardava muitas malas e roupa no seu gabinete e, por ser deputado, tinha descontos nos selos e nos envelopes.

Benefícios que continuará a ter, assim como novas benesses que adquire, agora que se torna deputado não-inscrito, depois de ser retirado do grupo parlamentar do partido de André Ventura.

Já foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar, que deverá ser efetivado esta semana. Miguel Arruda poderá ter de prestar declarações em tribunal.

No entanto, o deputado continuará a poder manter-se em funções, pois uma investigação judicial não leva à suspensão de mandato, apenas uma decisão transitada em julgado.

O deputado Miguel Arruda, cabeça de lista pelo Chega nos Açores, foi constituído arguido a 23 de janeiro por suspeita do furto de malas no aeroporto de Lisboa, e nesse mesmo dia a PSP realizou buscas nas casas do deputado em São Miguel e em Lisboa.

Em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade. Miguel Arruda terá furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas do aeroporto de Lisboa quando viajava vindo dos Açores no início das semanas de trabalhos parlamentares.