Caso Tutti-Frutti. Hugo Soares vai pedir a Carlos Eduardo Reis para suspender mandato de deputado

O líder parlamentar do PSD espera que o deputado Carlos Eduardo Reis siga o caminho de Luis Newton e suspenda o mandato de deputado. Ambos são acusados de vários crimes no âmbito da operação Tutti-Frutti.

Aos jornalistas, Hugo Soares espera que Carlos Eduardo Reis suspenda o mandato para não criar ruído no grupo parlamentar.

No entanto, o social-democrata não diz se o partido retira a confiança politica ao deputado se ele não suspender o mandato.

O líder parlamentar do PSD salienta que nenhum deles era arguido quando ocorreram as eleições e foram escolhidos para integrarem as listas de deputados.