Bloquista Isabel Pires substitui José Soeiro na Assembleia da República

A dirigente bloquista Isabel Pires vai substituir o deputado José Soeiro na Assembleia da República, depois de este ter anunciado a sua saída para lecionar no departamento de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto.

Isabel Pires era o terceiro nome da lista do BE ao círculo eleitoral do Porto nas últimas legislativas, e nesta legislatura já exerceu o mandato como deputada em substituição de Marisa Matias.

A dirigente bloquista integra vários órgãos do partido, nomeadamente a Mesa Nacional e a Comissão Política.

Isabel Cristina Rua Pires tem 34 anos, um mestrado em Ciência Política e trabalhou durante vários anos como operadora de "call centers".

Na semana passada, o deputado do BE José Soeiro anunciou a sua saída da Assembleia da República, após mais de uma década como deputado, depois de ter sido colocado num concurso para lecionar no departamento de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto.

"Mudarei de ofício, mas não deixo o trabalho político, nem o compromisso militante com o meu partido e com estas causas. Estarei onde estou e sempre estive", garantiu o dirigente bloquista.

José Borges de Araújo de Moura Soeiro tem 40 anos, nasceu no Porto, e é sociólogo e investigador. Fez o doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sobre transformações no trabalho e mobilizações de precários.

Entrou no parlamento como deputado em 2008, onde se manteve até 2011 e, em 2015, voltou a ser eleito para um lugar que ocupou até este ano. Especializou-se na área do Trabalho.

Nas eleições legislativas de março de 2024 o BE obteve 4,36 % dos votos e elegeu cinco deputados à Assembleia da República: Mariana Mortágua, Fabian Figueiredo, Joana Mortágua, Marisa Matias e José Soeiro, agora substituído por Isabel Pires.

