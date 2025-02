Tutti Frutti. Pedro Nuno Santos considera arquivamentos "boas notícias"

O secretário-geral do PS considerou hoje que o arquivamento do processo de Fernando Medina, no âmbito da operação Tutti Frutti, é uma "boa notícia", mas pediu que se faça uma reflexão sobre a celeridade da justiça. .

Em declarações aos jornalistas após ter visitado o Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre o arquivamento do processo contra o antigo ministro e atual deputado do PS Fernando Medina, no âmbito da operação Tutti Frutti, respondendo que é uma boa notícia para o partido.

"Obviamente que são notícias boas. A notícia má é que as pessoas que tiveram o seu nome na praça pública envolvido neste caso, tivessem de esperar oito ou nove anos - não me quero enganar - pelo arquivamento do processo", respondeu. .

O secretário-geral do PS considerou que "isso sim é preocupante" e deve fazer todos pensar, "porque obviamente estes processos têm impacto na vida das pessoas e se há pessoas que têm envolvimento, há [outras] pessoas que não têm".

"Por isso é que os processos têm de ser mais céleres para protegermos a nossa democracia, o nosso Estado de direito democrático. Portanto, a notícia boa é a do arquivamento, a notícia má é do tempo que demorou até ao arquivamento", disse.

Questionado se há uma nova vida no PS para Fernando Medina e para o ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro - cujo nome também tinha sido investigado na operação Tutti Frutti, mas que não chegou a ser constituído arguido -, Pedro Nuno Santos respondeu que ambos "não tiveram em nenhum momento os seus direitos de intervenção política e cidadã coartados".

"Portanto, continuam obviamente na plenitude das possibilidades de intervir politicamente no país e o país bem precisa deles", disse.

Sobre se Fernando Medina pode ser mais um nome para o PS incluir na lista de potenciais candidatos presidenciais, o secretário-geral do PS disse não quer "contribuir mais para esse debate e para uma eleição que é daqui a um ano".

"No tempo certo, o PS decidirá o seu apoio", afirmou.

Interrogado se não teme que Fernando Medina se possa juntar ao grupo de personalidades do PS que têm feito críticas à atual direção, Pedro Nuno Santos respondeu: "O PS, ao contrário do que alguns vão dizendo, é um partido que está profundamente unido".

"Agora, isso não quer dizer que não possa haver pontualmente opiniões diferentes daquela que tem o secretário-geral do PS, mas secretário-geral do PS só há um", disse.

O Ministério Público deduziu acusação contra 60 arguidos no âmbito do processo "Tutti Frutti" por crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência. .

De acordo com a acusação, a que a agência Lusa teve acesso, entre os 60 arguidos está o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, e o deputado do PSD Carlos Eduardo Reis. .

Fernando Medina, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não foi acusado pelo Ministério Público, tendo este entendido que não foi possível deduzir que Fernando Medina tivesse atuado "com o propósito inequívoco" de beneficiar outros arguidos. .

"A conclusão que se impõe é a de que não se demonstrou a prática de factos suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, inicialmente referenciados, nem do crime de prevaricação imputado ao arguido Fernando Medina, nos moldes explanados", lê-se na acusação.