Tutti Frutti. Marcelo defende que justiça tem de ser mais rápida

Anastácio Lopes

05 fev, 2025 Lisboa 10:05

Será conveniente recordar o ainda PR que tem, como todos, entre outros, os Princípios da Coerência, Igualdade e Transparência para saber respeitar e não só quando lhe dá jeito, como o está a fazer no caso que agora comento. Então senhor PR, que disse no ato da sua posse, ser PR de todos os portugueses, como se explica, compreende e aceita esta sua observação da Justiça ter de ser mais rápida para este processo e não para todos como por exemplo, o de Sócrates, dos incêndios em Pedrógão e outros locais, sem esquecer as centenas de portugueses que morrem sem que a Justiça humana lhes seja feita porque os políticos como a sua pessoa, continuam, impunemente a permitirem que a Justiça finja funcionar para os que querem, em particular para os políticos e seja bem mais célere para quem algo rouba para matar a fome? São estas as suas isenções, imparcialidades e responsabilidades senhor PR?