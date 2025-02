Sondagem da Aximage dá vitória à AD com PS a apenas um ponto

Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”



Aliança Democrática e Partido Socialista surgem separados por pouco mais de um ponto percentual na sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, desta terça-feira.

A coligação liderada por Luís Montenegro arrecada 29,3% das intenções de voto, enquanto que os socialistas ficam pelos 28,1%. Uma vez que a margem de erro deste barómetro é de 3,5%, as duas principais forças políticas permanecem em empate técnico.

O Chega mantém-se ligeiramente acima dos 18%, depois de uma queda para os 15,1% em outubro.

Em quarta posição surge a Iniciativa Liberal, com 5,6%, longe da maioria absoluta numa coligação com a coligação PSD/CDS-PP. A seguir surge o Livre (4,1%), Bloco de Esquerda (3,8%), CDU (3,5%), PAN (2,9%).

Na Sondagem das Sondagens

Quando se processam estes resultados na Sondagem das Sondagens - o agregador de sondagens da Renascença - os resultados mantém-se face à proximidade com as sondagens da Pitagórica e do ICS/ISCTE que cujo trabalho de campo se realizou praticamente em simultâneo.

Assim, a AD continua à frente, ainda que com uma ligeira queda, com 30,6%, seguida do PS, com um pequeno deslize para os 28,8%. O Chega segura o terceiro lugar, com 17,7% das intenções de voto.

Nos partidos mais pequenos não há alterações. A Iniciativa Liberal mantém-se em quarto lugar, com 5,8%. Segue-se o BE (3,8&), o Livre (3,6%), a CDU (3,4%) e o PAN (2,5%).