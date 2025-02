Nova sondagem da Pitagórica dá empate técnico entre AD e PS

A Aliança Democrática (AD) e o Partido socialista (PS) surgem em empate técnico na sondagem da Pitagórica para a o Jornal de Notícias, TSF e TVI/CNN Portugal.

De acordo com este barómetro, se as eleições fossem hoje, a AD voltaria a ser a preferência dos portugueses, com 33% dos votos, contra 27,3% do PS. A fechar o pódio surge o Chega, que continua a crescer e recolhe 16,7% das intenções de voto.

Os dados admitem a vitória das duas maiores forças políticas, já que a diferença entre elas é coberta pela margem de erro deste estudo, que é de 5%. Por exemplo, se a coligação PSD/CDS-PP ficasse pelo intervalo mínimo (28,3%) e os socialistas na margem máxima (31,8%), seria o partido liderado por Pedro Nuno Santos a vencer.

Relativamente a uma outro barómetro da Pitagórica, o Bloco de Esquerda destaca-se por ter a maior queda: passa de 4,3% para os 3.7%.

A Iniciativa Liberal permanece no quarto lugar, com 6,3% dos votos, ou seja, perto da maioria absoluta num cenário de coligação com a AD.

Logo a seguir surgem o Livre, CDU (que apresenta uma ligeira descida, com 3,4%), Bloco de Esquerda e PAN.