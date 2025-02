Linha Rosa pronta em julho? Metro do Porto não comenta previsão de Rui Moreira

A Metro do Porto mantém julho de 2025 como data de conclusão das obras da Linha Rosa. Questionada pela Renascença sobre as palavras de Rui Moreira, que considera "impossível que as obras estejam prontas em julho", a empresa optou por não comentar.

O presidente da Câmara Municipal do Porto considerou, esta segunda-feira, impossível que a obra esteja pronta no prazo previsto. A obra começou em abril de 2021, com um prazo original de conclusão de dezembro de 2023. No final de 2022, o prazo já tinha sido atirado para o fim de 2024.

"Mais uma vez, a Metro do Porto continua a ignorar os interesses dos portuenses", declarou Rui Moreira depois de questionado por um deputado do movimento independente pelo qual foi eleito se a promessa da metro de "entregar a linha rosa aos portuenses em julho era taxativa" ou se era "mais um cronograma "à la metrobus"".