Fernando Medina: "Tudo o quanto durante anos se especulou, insinuou, caluniou foi arquivado"

"Tudo o quanto durante anos se especulou, insinuou, caluniou foi arquivado", afirmou esta terça-feira Fernando Medina, que não foi acusado no âmbito da operação Tutti-Frutti.

O antigo autarca de Lisboa e ministro das Finanças afirma, em declarações aos jornalistas em Lisboa, que recebeu a notícia com "satisfação e naturalidade".

"Ao longo dos anos afirmei sempre a minha inocência sobre todos os factos alegados e manifestei sempre a minha vontade em ser ouvido pela justiça. Isso aconteceu e chegamos a este dia. O processo está arquivado, não há nenhum processo que esteja a correr relativamente à operação Tutti-Frutti que me envolva", assinala o atual deputado socialista.

Fernando Medina lamenta também que o caso em que chegou a ser constituído arguido só tenha sido encerrado oito anos depois.

“A segunda palavra é de lamento. Este processo fará em março oito anos, oito anos das quais foram publicadas mais de duas mil notícias em que foram passadas nas televisões 48 horas de notícias que envolveram o meu nome, com insinuações, acusações, com maldade muitas vezes, no fundo, procurando criar na opinião pública durante todos estes anos uma imagem de mim muito diferente da realidade.”

O antigo presidente da Câmara de Lisboa não vai a tribunal, mas considera que os últimos oito anos de dúvida "não podem ser apagados" e trouxeram consequências para si e para a sua família, que também foi atingida.

Fernando Medina deixa uma palavra de agradecimento aos adversários políticos que não aproveitaram o processo para o não o atacar. “Reconheço que não foram muitos, mas foram muito importantes. Eles sabem quem são”.