Presidenciais. Miguel Albuquerque apoia candidatura de Marques Mendes

O presidente do Governo da Madeira e líder regional do PSD, Miguel Albuquerque, manifestou esta segunda-feira o seu apoio à candidatura de Marques Mendes a Presidente da República, embora o partido na região não tenha ainda assumido uma posição oficial.

"Acho que é o melhor candidato, não tenho nenhuma dúvida", afirmou.

Miguel Albuquerque, que falava aos jornalistas à margem de um encontro com a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, no Funchal, manifestou o seu apoio pessoal à candidatura de Luís Marques Mendes e considerou que essa deverá ser também a posição do PSD/Madeira.

O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes fez no domingo à noite o seu último programa de comentário político na SIC e afirmou que, como candidato presidencial, terá como causas "ambição, estabilidade e ética".

"Tomei esta decisão porque acho, depois da reflexão que fiz, depois de ouvir muita gente, que podia ser útil ao país. Foi sempre o critério que coloquei. E sobretudo há duas ou três preocupações que eu tenho: ambição, estabilidade e ética", declarou Luís Marques Mendes, na SIC, sobre a decisão de se candidatar a Presidente da República.

Hoje, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu afirmando que o antigo líder social-democrata "preenche em absoluto os requisitos" para o PSD "estar ao lado de uma candidatura ganhadora".

Falando em Bruxelas à chegada do primeiro retiro de líderes da União Europeia, iniciativa criada para debates mais informais entre os chefes de Governo e de Estado europeus, o primeiro-ministro português recusou, no entanto, "fazer política e tomar decisões com base nas sondagens", pois isso implicaria estar "ao sabor do vento que estas sondagens muitas vezes trazem".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já anunciou que tenciona marcar as presidenciais de 2026 para 25 de janeiro, calhando uma eventual segunda volta em 15 de fevereiro, três semanas depois.