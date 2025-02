Pedro Nuno Santos fará o que estiver "ao alcance para que haja apenas um candidato"

A cinco dias da reunião da Comissão Nacional do PS – o órgão máximo do partido entre Congressos – para discutir as presidenciais de 2026, Pedro Nuno Santos reconhece que não “depende” da direção socialista “garantir que só haja um candidato” da área socialista, mas o líder socialista garante que fará aquilo que estiver ao seu “alcance para que haja apenas um candidato” presidencial. Na conferência de imprensa desta segunda-feira na sede do partido, o líder do PS diz que isso é o “desejável”, mas não diz que diligências está a tomar nesse sentido, mostrando-se convicto de que o partido “não ficará desunido” se aparecer mais do que um candidato presidencial. Ao mesmo tempo, o líder do PS recusa dizer se prefere apoiar na corrida a Belém o ex-ministro António Vitorino ou o ex-líder socialista António José Seguro. “Não tenho nenhuma preferência, a não ser a vontade de que o candidato da área do Partido Socialista, que partilha o mesmo ideário do PS, tenha possibilidades de vencer as presidenciais”, diz Pedro Nuno. O líder do PS salienta ainda que “as presidenciais são candidaturas que dependem da vontade individual”, mas o processo não pode ser invertido, ou seja, alguém tem de se assumir como candidato para o PS depois tomar uma decisão. “O PS não fará aquilo que fez, por exemplo, a Iniciativa Liberal neste fim de semana, em que a Iniciativa Liberal anuncia o seu candidato. O Partido Socialista não vai anunciar o seu candidato. O Partido Socialista anunciará o apoio a um candidato”, salienta Pedro Nuno. E para isso, a direção nacional “tem de saber quem são os candidatos”. As 5 hipóteses da Comissão Nacional Na Comissão Nacional que vai decorrer no sábado há cinco hipóteses a considerar, tal como, de resto, o presidente do PS, Carlos César, já admitiu na entrevista de há uma semana na CNN, deixando tudo em aberto.

A primeira hipótese é o PS dedicar-se a uma reflexão sobre as presidenciais, pura e simplesmente, com os comissários a dizerem a sua preferência sobre a estratégia do partido. Uma segunda hipótese de discussão passa pela escolha entre os dois potenciais candidatos, ou seja, António Vitorino e António José Seguro. César admitiu que se a Comissão Nacional “já estiver em condições de optar por um desses nomes, ou por outro nome qualquer, a Comissão Nacional é soberana”. Se não for o caso e a Comissão Nacional não estiver em condições de definir logo o apoio a um dos candidatos, Carlos César admitiu que o partido poderá sempre “definir, com certeza, um perfil” do candidato a apoiar ou ainda a definição dos termos de um calendário para decidir quem apoiar. Há uma quinta hipótese, que é o cenário de encontrar e apostar noutro candidato que não seja nem Seguro nem Vitorino, sendo que o nome de António Sampaio da Nóvoa tem, de novo, circulado como potencial alternativa, na área socialista, para uma corrida a Belém. Nada está fechado, mas estando o PS a ver Seguro a acelerar a corrida e Marques Mendes a fazer o mesmo, os socialistas veem-se obrigados a tomar uma decisão.