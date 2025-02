Onde está Marcelo? Avião presidencial fica em terra devido a avaria

Estará o Presidente da República em Oslo, Praga ou Lisboa? É uma dúvida que persiste, desde o inicio da tarde desta segunda-feira, quando se ficou a saber que o Falcon que transportou Marcelo Rebelo de Sousa à capital da Noruega, para assistir ontem ao jogo do terceiro e quarto lugar do Mundial de Andebol, sofreu uma avaria e ficou em terra.

O problema técnico impediu o regresso do Presidente da República a Portugal. A Renascença aguarda um esclarecimento do Palácio de Belém, sobre o paradeiro de Marcelo Rebelo de Sousa neste momento.



Ao início da tarde, a Renascença confirmou junto da Força Aérea Portuguesa que uma avaria no Falcon, que transportou Marcelo Rebelo de Sousa a Oslo, para assistir ao jogo da seleção no Mundial de Andebol, impediu ontem o regresso do chefe de Estado a Portugal.



Fonte oficial da Força Aérea Portuguesa adiantou à Renascença que, para resolver a avaria, foi enviado para Oslo um outro avião com peças e mecânicos. Nada nos foi indicado - apesar da pergunta - sobre o atual paradeiro do Presidente.

A Renascença aguarda, entretanto, pelos esclarecimentos da Presidência da República, a quem já perguntamos, por email, se Marcelo Rebelo de Sousa regressou a Portugal, e de que forma.

Ou se, por outro lado, o Presidente da República terá seguido - e por que meios - para a República Checa, dado que já para terça-feira está previsto o início de uma visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa aquele país, uma visita que se deverá prolongar até à próxima quinta-feira.