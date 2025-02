Mariana Mortágua recandidata-se à liderança do BE

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, é a primeira promotora da moção de orientação "A" e vai recandidatar-se à liderança do partido na Convenção Nacional marcada para 31 de maio e 1 de junho, em Lisboa.

A bloquista é a primeira promotora da moção de orientação "Um Bloco para virar o jogo", entregue esta segunda-feira, e à qual a Lusa teve acesso.

Esta recandidatura ocorre num contexto conturbado para o partido, o mais difícil desde que Mariana Mortágua assumiu a coordenação bloquista, devido à polémica sobre os despedimentos no BE, entre 2022 e 2024, que incluem duas mulheres que tinham sido mães recentemente.

De acordo com o regulamento da XIV Convenção Nacional, as listas à Mesa Nacional e à Comissão de Direitos (que ainda não são conhecidas) estão vinculadas à apresentação das moções de orientação, cujo prazo de entrega terminou hoje.

A Mesa Nacional do BE elege de entre os seus membros uma Comissão Política, atualmente coordenada por Mariana Mortágua, tendo em conta a proporcionalidade dos resultados eleitorais das diferentes moções apresentadas à Convenção Nacional, para tarefas de direção, representação e de aplicação das suas deliberações.

Por sua vez, a Comissão Política, órgão que assegura a direção quotidiana do BE, elege um Secretariado Nacional para tarefas de coordenação executiva.

Na última convenção, realizada em 27 e 28 maio de 2023, Mariana Mortágua foi escolhida pelo partido como coordenadora nacional, sucedendo a Catarina Martins que ocupou este cargo durante uma década e é atualmente eurodeputada.

Nessa reunião magna, a lista de Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, ficando os restantes atribuídos a membros da lista "E", encabeçada por Pedro Soares - corrente interna que já anunciou hoje que não vai avançar com uma candidatura na próxima convenção.