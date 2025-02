Cirurgias oncológicas. PS acusa Governo de agravar tempos de espera

O secretário-geral do PS acusa o Governo de estar a agravar os tempos de espera para cirurgias oncológicas pediátricas, exigindo que o primeiro-ministro explique o que está a fazer para resolver a situação. Pedro Nuno Santos considera que já não é aceitável que o atual Governo se desculpe com os executivos do PS e menciona o caso denunciado pela Renascença sobre a falta de acesso de crianças aos cuidados paliativos.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do PS, em Lisboa, após ter-se reunido com a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Pedro Nuno Santos manifestou esta segunda-feira preocupação com a resposta que está a ser dada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) "aos mais frágeis dos frágeis", referindo-se às crianças.

"No que diz respeito à doença oncológica, a informação que nos é dada - e para a qual não temos dados do Governo que nos permitam confrontar - é que as crianças estão à espera de cirurgia oncológica para lá do tempo recomendado, o que faz com que muitas acabem por prolongar os ciclos de quimioterapia", afirmou, advertindo que esse prolongamento cria "riscos muitas vezes permanentes" para a vida das crianças.

Pedro Nuno Santos salientou que o Governo e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha prometido "dar prioridade ao tratamento oncológico e à cirurgia oncológica" e recordou que, em agosto, anunciou que tinha anunciado "que tinham terminado os doentes à espera para lá do tempo máximo de referência para uma cirurgia oncológica".