AD lidera intenções de voto, PS dentro da margem de erro

Se as eleições legislativas fossem esta segunda-feira, a Aliança Democrática (AD) voltaria a vencer, com 33% dos votos, seguida pelo Partido Socialista (PS), com 27,3%, de acordo a mais recente sondagem da Pitagórica para a “CNN Portugal”.

Todavia, separados por 5,7 pontos percentuais, AD e PS continuam tecnicamente empatados.

Dada a margem de erro, AD poderia obter um mínimo de 28,3% e o PS um máximo de 31,8% - ou seja, um cenário de vitória para os socialistas.

O Chega aparece em terceiro lugar na sondagem com 16,8% das intenções de voto. O Bloco de Esquerda é o partido que mais desce, em relação ao mesmo inquérito feito no mês passado. Passa de 4,3 para 3,7%.

A Iniciativa Liberal mantém-se como a quarta força política, enquanto a CDU regista uma ligeira descida.

Os dados da Pitagórica incluem a distribuição de eleitores indecisos que representam 12% do total.

No que diz respeito à avaliação do governo de Luís Montenegro, 62% dos inquiridos aprovam a atuação do Executivo, sobretudo homens entre os 34 e os 54 anos que votam AD. A desaprovação, fixada em 29%, é mais expressiva entre mulheres e eleitores alinhados com a esquerda.

O primeiro-ministro também obtém uma avaliação positiva, com 54% dos entrevistados considerando o seu desempenho bom ou muito bom, enquanto 36% classificam a sua atuação como má ou muito má.

Por sua vez, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, enfrenta 63% de opiniões negativas, enquanto André Ventura, do Chega, regista uma taxa de reprovação de 70%.