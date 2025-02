Rui Rocha reeleito "sem surpresa" para a presidência da IL

Satisfeito com o resultado, Rui Rocha criticou as acusações feitas pela oposição interna nas últimas semanas . "Enquanto no terreno o partido se unia e trabalhava houve quem iniciasse a ideia de desunião. Não sei que interesses servia , mas sei que não servia os interesses do partido" defendeu sem mencionar o nome do opositor nestas eleições internas - Rui Malheiro.

O líder da IL afirma ainda ter recebido o novo voto de confiança dos liberais "com humildade", reconhecendo que "há seguramente coisas a melhorar e críticas que devem ser consideradas".

Rui Rocha cumpriu com o prometido. O liberal anunciou que vai ser Mariana Leitão a avançar com uma candidatura à Presidência da República esclarecendo todas as dúvidas levantadas nos últimos dias.

Anúncios à parte, Rui Rocha dedicou parte do discurso aos compromissos com a política nacional. Na questão da segurança, sublinhou que o partido vai levar o tema a discussão ao Parlamento a 12 de fevereiro, com a proposta de incluir dados como nacionalidade e género no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). De acordo com o presidente da IL, no mesmo dia será ainda discutido o "tráfico de seres humanos, a violência doméstica" que, para Rui Rocha, têm "penas desajustadas à realidade nacional". A IL defende até "expulsão do território em casos de reincidência destes crimes".

O presidente reeleito defendeu ainda o fim da burocracia para os polícias, e que os mesmos devem deixar de ter trabalho administrativo - ponto sublinhado na sua moção estratégica global onde defende mais polícia de proximidade. "Os lugares dos polícias não é atrás do teclado", afirmou.

Com o ministro dos Assuntos Parlamentares a assistir, Rui Rocha deixou críticas ao modelo de IRS Jovem do Governo, afirmando que a IL quer uma descida de impostos "para todos". No modelo atual, diz, "há uma grande injustiça para os jovens de 35 anos que começaram a trabalhar cedo, porque quem acumulou trabalho com estudos e chega aos 19 anos e já não tem acesso ao IRS Jovem".

Sobre a imigração, o presidente reeleito da IL diz que não se pode "falar de acrescimento económico sem falar de imigração", defendendo que os imigrantes são importantes para a economia.

A lista de Bernardo Blanco, que deixa de ser vice-presidente, também foi eleita para o Conselho Nacional do partido, com 34% dos votos.

Rui Malheiro, do movimento Unidos pelo Liberalismo, teve 26,6% dos votos.

[Notícia atualizada às 15h]