Marques Mendes na corrida a Belém para "retribuir ao país" o que recebeu de bom

Marques Mendes justifica a candidatura à presidência da República como uma forma de retribuir a Portugal tudo aquilo que já recebeu de bom. É a primeira reação do antigo presidente do PSD, desde o anúncio de que vai mesmo entrar na corrida a Belém no próximo ano.

“A conclusão a que cheguei é que o país me deu durante muitos anos coisas fantásticas, experiência, conhecimento, oportunidades. Eu acho que este é o tempo de eu poder retribuir ao país aquilo que o país me deu. Colocar estas condições, este capital, digamos assim, ao serviço dos portugueses”, assinalou.

Em declarações à SIC Notícias, à chegada para o último comentário naquele canal de televisão, Marques Mendes disse ainda que vai aceitar qualquer resultado com humildade.

“No final, com tranquilidade, os portugueses decidem sim ou não, e uma pessoa humildemente respeita”, disse.

Questionado sobre se não é muito cedo para apresentar uma candidatura, Marques Mendes afirmou que os candidatos têm de lutar contra a banalização.

“É um processo acelerado com certeza, o que significa que vai exigir de todos aqueles que se envolvam neste processo um pouco mais de talento, desde logo para não se banalizarem”, aponta.

O comentador e agora candidato à Presidência da República disse ainda que não é cópia de ninguém e que cada um deve afirmar-se com as suas convicções e ideias.

“Eu não sou cópia nem imitação de ninguém, seja do atual, seja de qualquer outro Presidente. Acho que as coisas devem ser, devem ser assim. Cada um deve afirmar-se com as suas convicções, com as suas ideias, com o seu estilo e não ter a preocupação de estar a ser cópia ou limitação, seja de quem for”, defende.