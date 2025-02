Mariana Leitão é a candidata da Iniciativa Liberal às presidenciais

Mariana Leitão foi este domingo revelada como a candidata da Iniciativa Liberal para as eleições presidenciais de 2026. A atual líder parlamentar já era o nome mais mencionado nesta Convenção Nacional da IL.

Agora vice-presidente do partido, Mariana Leitão era um dos nomes colocados como favoritos dos liberais para Belém, em conjunto com Rodrigo Saraiva. O anúncio foi feito por Rui Rocha no discurso de encerramento da Convenção Nacional do partido, após ser reeleito presidente do partido com mais de 73% dos votos.

[em atualização]