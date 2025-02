Liberais fogem de Mayan, admitem Moedas e levam Leitão a Belém

Com o executivo de Luís Montenegro já na fase pós estado de graça , os liberais aproveitam para denunciar os problemas nas urgências hospitalares, a falta de professores, o que consideram ser o excesso de impostos e os maus serviços públicos. Evitam o desgaste inevitável do Governo e apresentam-se como a verdadeira alternativa ao centrão, construído pelo PS e PSD.

Só que, como reza o ditado popular, "uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa". Ou seja, as eleições europeias são um ambiente especialmente favorável à Iniciativa Liberal, uma vez que conta com eleitorado mais qualificado e que não se abstém nestes atos eleitorais. Em legislativas, ou nas historicamente ainda mais participadas autárquicas, a cantiga pode ser outra.

O contexto é favorável para fazer esta descolagem, mas a Iniciativa Liberal luta num terreno de enorme fragmentação política à direita. Além da concorrência da AD - que procura dar um abraço de urso ao Chega com as medidas para controlar a imigração , e um outro abraço de urso à Iniciativa Liberal ao apostar na isenção de IMT para os jovens ou o IRS Jovem - o partido de Rui Rocha luta por um lugar na piscina dos grandes.

No entanto, uma eventual coligação com o PSD em Lisboa nunca vai ser unânime: " Não trocamos os valores liberais por Moedas ", ironizaram alguns membros (militantes) que discursaram durante o fim-de-semana.

Com a implantação autárquica na mira, os liberais estabelecem como boa prática apresentar os seus candidatos e ir sozinhos a votos. " Um autarca liberal vale mais do que um boy do PS ou do PSD ", vai avisando Rui Rocha. Mas como toda a boa regra, tem exceções.

A festa dos liberais ignorou os tubarões que Mariana Leitão pode encontrar pela frente como Luís Marques Mendes, André Ventura e Gouveia e Melo que nas sondagens têm tido resultados bem mais favoráveis que o único nome liberal que tem aparecido- Rodrigo Saraiva. Sabendo da dificuldade, Mariana Leitão garantiu que “ não vai desistir ” da corrida que começou este domingo e dá quase por garantida uma segunda volta, mas não se atravessa sobre os adversários. Com o partido a exigir bons resultados, a líder parlamentar e vice-presidente do partido promete apenas ir com “ambição e contra o medo”.

Em 2019 o partido conseguiu pouco mais de 3% do eleitorado, mas agora muda a imagem e avança com uma deputada e, até agora, mais jovem na corrida a Belém - Mariana Leitão sai da Convenção Nacional com o título de candidata presidencial e de vice-presidente do partido.

Para as eleições presidenciais, a Iniciativa Liberal avança com o apoio a uma mulher habituada a distribuir cartas em competições de bridge. Depois de se ter estreado em 2019 com o apoio a Tiago Mayan Gonçalves, o partido anunciou este domingo que vai avançar com Mariana Leitão desfazendo o segredo “mais bem guardado” dos últimos dias.

Milei aclamado, Rocha dá um braço de segurança

Durante toda a convenção, multiplicaram-se as menções a Javier Milei, o presidente da Argentina, um ultraliberal que tem reduzido tanto quanto pode o papel do Estado no país sul-americano. O tema é sensível para a direção do partido, que procura manter uma distância saudável do Presidente argentino, que tem diabolizado o Estado enquanto agente económico.

No Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, houve até sinais físicos do apoio de alguns militantes liberais à política de Javier Milei. Um dos membros trouxe uma motosserra de cartão, uma menção ao plano que o presidente argentino para cortar ao máximo o papel do Estado. Um outro militante passeou no sábado com a camisola albiceleste da seleção de futebol argentina, com o número 10, só que em vez de Messi ou Maradona, o ídolo é Milei.

Até Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal, foi o segundo subscritor da moção "Afuera", que repete o slogan de Milei e que denuncia um Estado que "tem sufocado a sociedade". "Afuera" significa precisamente mandar fora o Estado de várias áreas, algumas como a TAP, a RTP ou a CP. A moção acabou a ser aprovada por "larguíssima maioria".

A relação de Rui Rocha com Javier Milei é de um braço de segurança, até porque sabe que o radicalismo de algumas propostas do presidente argentino pode trazer-lhe mais problemas do que vantagens, principalmente para o eleitorado menos fiel dos liberais.

Este domingo, questionado pelos jornalistas, o líder liberal deu uma no cravo e outra na ferradura ao reconhecer que "Milei trouxe esperança à Argentina" ao mesmo tempo que avisou que a realidade portuguesa é "muito diferente e não faz sentido transpor políticas".

O tema Milei queima e é um pau de dois bicos para a Iniciativa Liberal, que por um lado vê pela primeira vez um país grande a ser liderado por um governo ultraliberal - isso traz riscos se correr mal; e por outro pode repelir algum eleitorado menos fiel à Iniciativa Liberal, que pode ser afastado por ideias demasiado radicais.