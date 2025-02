Rui Rocha acusa AD de "publicidade enganosa" e quer PS com "longa cura de oposição"

O presidente da Iniciativa Liberal está satisfeito por ter decidido levar o partido sozinho nas últimas legislativas e acusa o Governo da AD de "publicidade enganosa". No discurso de apresentação do relatório de atividades da comissão executiva a que presidiu nos últimos dois anos, Rui Rocha fez uma avaliação à oposição interna e externa. Sobre o executivo de Luís Montenegro, o atual líder e recandidato à presidência dos liberais diz que se pode afirmar que o PSD "fez muito pouco" e questiona a AD sobre onde está o crescimento económico prometido e a descida de impostos. " Perguntem às empresas se alguma coisa mudou nestes meses, perguntem às pessoas que dependem do SNS, perguntem aos que precisam de uma consulta e de uma cirurgia quanto tempo esperam", diz. Depois de enumerar o que considera estar a falhar da saúde à educação, Rui Rocha direciona o discurso ao primeiro-ministro e afirma: "Não funciona Luís. O país não está a mudar". Sobre o Partido Socialista, o presidente da IL voltou a reforçar as críticas a Pedro Nuno Santos. Rui Rocha afirma que o Partido Socialista "não conseguiu aprender nada" defendendo que o secretário geral do PS continua a "insistir na ideia de que o Estado deve ser estratega". O líder da IL refere o investimento feito na TAP para criticar a atuação de Pedro Nuno Santos enquanto governante. "Pedro Nuno Santos não aprendeu nada. O PS não aprendeu nada e a quem não aprende nada aquilo que podemos desejar é que tenha uma longuíssima cura de oposição e que fique muito longe e muito tempo afastado do poder", afirma.

Quanto ao Chega, Rui Rocha acusa o partido de "publicidade fraudulenta". "O Chega diz que combate os tachos, mas na desagregação de freguesias viabilizou a criação de centenas de novos cargos políticos. O chega diz que quer limpar Portugal, mas tinha na sua bancada um deputado que roubava malas", diz. O presidente da IL considera que apesar de o Chega se afirmar como partido de direita tem uma política económica baseada em "mais Estado e mais despesa" acusando-o de ser "uma fraude económica". rui Rocha não está surpreendido com o facto de o Chega votar ao lado do PS dizendo que "em política económica (Chega e PS) são iguaizinhos um ao outro com mais despesa, mais intervencionismo, mais dinheiro a subsidiar aqueles que não produzem".