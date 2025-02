Rocha ou Malheiro? Iniciativa Liberal reúne-se para escolher que Rui quer a presidente

A Iniciativa Liberal (IL) escolhe este fim de semana na Convenção Nacional, em Loures, os novos órgãos do partido.

Na corrida para a presidência está um nome repetido, o atual líder do partido, Rui Rocha, que volta a testar a confiança dos liberais com Rui Malheiro na corrida. O líder do movimento "Unidos pelo Liberalismo" é o sucessor de Tiago Mayan Gonçalves que chegou a anunciar uma candidatura, acabando por desistir depois de ver o seu nome envolvido numa polémica relacionada com falsificação de assinaturas.