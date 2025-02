João Soares acusa PS de "bullying" a Seguro e declara apoio para presidenciais

Numa mensagem publicada de madrugada na sua página do Facebook, João Soares divulgou uma "declaração pessoal de interesses" sobre as eleições presidenciais de 2026: "Votarei em António José Seguro nas próximas eleições presidenciais. Se, como espero, ele, confirmando o que se afigura como certo a qualquer observador mesmo menos atento, decidir apresentar a sua candidatura".

O antigo ministro e dirigente do PS João Soares declarou este sábado o apoio a uma eventual candidatura presidencial de António José Seguro, que considera estar a ser alvo de "uma campanha de "bullying" político" dentro do partido.

Segundo João Soares, António José Seguro, que foi secretário-geral do PS entre 2011 e 2014, "foi, e continua a ser, objeto de uma campanha de "bullying" político, tentando diminuir e menosprezar por vezes de forma ignóbil as suas qualidades" por parte de "uma nomenklatura de vários quadrantes do PS".

Com base nas sondagens, João Soares sustenta que Seguro "é hoje indiscutivelmente o melhor colocado na esquerda, e no centro esquerda, em termos de intenções de voto", ainda sem ter "dado indicação expressa de que se candidata".

O seu apoio a Seguro é justificado com "razões de respeito, confiança e amizade", elogios ao seu "percurso pessoal político e cívico, desde a juventude até agora", aos "valores do socialismo democrático" e ao modo como exerceu funções políticas e cívicas, no seu entender, com "provas de seriedade inquestionável".