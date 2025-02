Caso dos despedimentos. Quatro membros do Bloco de Esquerda demitem-se da Comissão Política

Quatro elementos da Comissão Política do Bloco de Esquerda apresentaram, este sábado, a demissão, durante a reunião da Mesa Nacional do partido. Os membros da oposição interna do partido apontam a recusa de abrir uma "comissão de inquérito para avaliação e apuramento de responsabilidade coletivas e individuais no processo de despedimento de funcionários".

Elisa Antunes, Gabriela Mota Vieira, Pedro Soares e Ricardo Salabert afirmam, numa nota à comunicação social, que a recusa foi "a gota de água que fez transbordar o copo", apontando que o Secretariado Nacional "tem vindo a substituir-se à Comissão Política nas suas funções, situação só possível pela ação da maioria", o que permite "que a democracia e o debate plural das decisões a tomar sejam subalternizados ao ponto de serem eliminados".

"A situação agora vinda a lume relativa ao despedimento de funcionárias/os ultrapassa os limites do natural debate político interno e é apenas a ponta do iceberg de um padrão de comportamento do Secretariado Nacional", dizem os quatro bloquistas, acusando a Comissão Política de "nunca" ter "um debate sobre uma política para o quadro de funcionários e assessores, objetivos, salários, funções e responsabilidades, métodos de participação na cadeia de direção, articulação com as regiões e, muito menos, sobre processos de despedimento e formas de adaptação às disponibilidades financeiras do Bloco".