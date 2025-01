Sondagem aponta para segunda volta entre Gouveia e Melo e André Ventura

A um ano das presidenciais, uma sondagem dá favoritismo total a Henrique Gouveia e Melo. O almirante seria eleito Presidente da República se as eleições se realizassem agora, indica um estudo ICS e ISCTE, para a SIC/Expresso, divulgado esta quinta-feira.



Gouveia e Melo lidera com 25% das intenções de voto numa primeira volta contra vários adversários. Na segunda volta também ganha a corrida por uma margem muito confortável, conclui a sondagem.

Com 16%, o líder do Chega, André Ventura, é o melhor colocado para disputar a segunda volta com o antigo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19.

A concorrência morde os calcanhares a Ventura. António José Seguro, com o apoio do PS, ficava em terceiro lugar, com 15%. Já António Vitorino conseguiria 14%.



O social-democrata Luís Marques Mendes, que vai apresentar a candidatura a 6 de fevereiro, em Fafe, surge num modesto quarto lugar. Não vai além dos 13%.

Mário Centeno, que já descartou uma candidatura presidencial, consegue 17% e é o socialista em melhores condições para passar à segunda volta juntamente com Gouveia e Melo.