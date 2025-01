Pedro Nuno avisa Marcelo: Conselho de Estado não pode ser convocado “a pedido” de líderes partidários

Um dia depois de o Presidente da República ter admitido que irá convocar um Conselho de Estado sobre segurança, na sequência do pedido do líder do Chega, Pedro Nuno Santos avisa Marcelo Rebelo de Sousa que “é muito importante” que o órgão de consulta do chefe de Estado “não seja usado pelos líderes políticos ou partidários para fazer a sua política”.

Falando aos jornalistas no Parlamento, Pedro Nuno Santos salienta que “quem determina e quem convoca o Conselho de Estado é o Presidente da República e, portanto, é quem, a cada momento, decide” se deve ser consultado.

Para o líder do PS, o Conselho de Estado “não pode, não deve” convocar o Conselho de Estado, “a pedido de líderes políticos, porque amanhã, por razões bem reais, o PS estaria a pedir um Conselho de Estado sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, que é grave”.

Pedro Nuno ressalva que “não foi essa, não pode nunca ser essa a motivação” do Presidente da República para convocar este Conselho de Estado, com o líder socialista a alertar que considera como “muito importante” que o órgão de consulta do Presidente “não seja usado pelos líderes políticos ou partidários para fazer a sua política”.