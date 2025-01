Nuno Cardoso anuncia candidatura independente à Câmara do Porto

O antigo autarca do PS apresentou, esta sexta-feira, a sua candidatura como independente à Câmara Municipal do Porto, com o movimento "O Porto Primeiro", para as autárquicas de 2025.

Nuno Cardoso acredita que "é o momento de voltar a servir a cidade", em busca de "menos problemas, mais soluções".

O candidato focou a sua intervenção inicial "no problema da falta de habitação".



"Não me conformo com a pouca iniciativa governamental nesse aspeto e também da cidade em si. Ando há oito anos a tentar convencer ministros deste país que é preciso relançar o movimento cooperativo habitacional", adverte.



Nuno Cardoso garante que "o relançamento do cooperativismo é um dos elementos mais importantes" da sua candidatura.

Noutro plano, o candidato sublinha o "firme propósito de promover a economia local, de apoiar os pequenos comerciantes, de preservar e valorizar as tradições da cidade por uma comunidade mais unida e colaborativa entre residentes, comerciantes e turistas" e assume "a responsabilidade de fazer com que o Porto seja uma cidade segura, que possamos caminhar e viver a qualquer hora do dia e da noite".

Nuno Cardoso acrescenta ainda que quer "resolver o problema dos sem-abrigo, os problemas de segurança e enquadrar a questão dos imigrantes".

"O país não pode ser tomado por qualquer etnia ou raça, quem vier tem de respeitar a nossa cultura e será muito bem-vindo", esclarece.