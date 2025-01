Marques Mendes apresenta candidatura a Presidente da República na próxima semana

O antigo líder do PSD e conselheiro de Estado Luís Marques Mendes vai apresentar a candidatura a Presidente da República na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro, em Fafe.

A notícia foi avançada na quinta-feira à noite pelo jornal Expresso e confirmada à Lusa pelo próprio.

Marques Mendes fará a sessão pública de apresentação da sua candidatura presidencial no auditório da Misericórdia local, com o nome do seu pai, António Marques Mendes, fundador do PSD no distrito e ex-deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.

As eleições presidenciais vão realizar-se no final de janeiro do próximo ano.