Imigração. Governo diz que proposta do PS tem uma medida "errada" e outra "perigosa"

O ministro da Presidência saudou esta sexta-feira o "esforço construtivo" do PS em matéria de imigração, mas considerou que parte das medidas são cópias do plano do Governo e há uma "perigosa", de "aparente abolição de limites ao reagrupamento familiar".

António Leitão Amaro falava aos jornalistas na sede do Governo, em reação às medidas sobre imigração apresentadas pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no Parlamento.

"Apresentaram sete propostas, umas que são próprias e outras que são propostas boas. As próprias são genericamente más, as propostas que são boas são essencialmente cópias de medidas que o Governo tem em curso", resumiu.

Leitão Amaro reiterou que, com estas propostas, o PS "reconhece o erro grave que foi a política de imigração do Governo anterior", ideia que já tinha transmitido após a entrevista do líder do PS na semana passada ao Expresso sobre o tema, em que reconheceu erros do anterior executivo.

Nas medidas que considera serem desenvolvimentos ou cópias do Plano de Ação para as Migrações, o ministro apontou as negociações com as empresas, a simplificação e digitalização de procedimentos na Agência para Integração Migrações e Asilo (AIMA), bem como as relacionadas com a promoção da aprendizagem do português ou a inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)".

"Depois, há uma medida que é nova, mas que é inexpressiva, a ideia de que vistos de trabalho sazonal ou outros vistos de natureza temporária podem dar lugar diretamente a autorizações de residência", afirmou, dizendo que representa apenas 0,6% dos vistos anuais.

O ministro considerou existir entre as propostas do PS "uma medida errada", que é querer "transformar a AIMA numa nova instância que vem complicar e adicionar burocracia ao processo de obtenção de vistos".

"Não é essa a vocação, não é assim que se reorganizam os processos nos vistos consulares, é com a contratação dos 50 peritos que já estão contratados", defendeu.