Caso das gémeas. Rui Paulo Sousa acusa Presidente da República de "falta de consideração"

O presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso das gémeas luso-brasileiras acusa o Presidente da República de “falta de consideração” pelo trabalho dos deputados que, por mais do que uma vez, requereram esclarecimentos a Marcelo Rebelo de Sousa.

Em entrevista à Renascença, Rui Paulo Sousa lamenta que “tenha sido após termos colocado um determinado período para o Presidente da República dar essa resposta que ele finalmente tenha decidido que não vem a Comissão nem responde à Comissão. Devia ter dito essa informação mais cedo”.

“Não digo falta de respeito, talvez falta de consideração, sem dúvida”, reforça o deputado do Chega que, por outro lado, encara com reservas o argumento de Marcelo Rebelo de Sousa de que não existe matéria de facto que justifique a necessidade do Chefe do Estado responder às questões dos deputados.

“Não vou dizer que houve algo que apontasse diretamente para o Presidente da República”, reconhece Rui Paulo Sousa que, contudo, remete todas as conclusões para o relatório final.

No entanto, para o presidente da CPI, resulta claro que “houve várias referências ao senhor Presidente da República e à Casa Civil do senhor Presidente da República”.

“Desculpa de muito mau pagador”

Também o vice-presidente da Associação Frente Cívica critica o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações à Renascença, João Paulo Batalha acusa o Presidente da República de se querer “esquivar” ao escrutínio dos deputados.

“Haveria uma forma de resolver o assunto, que seria responder por escrito, poupando-se a um espetáculo que seria deprimente, até porque uma audição presencial poderia dar azo a aproveitamentos políticos”, defende Batalha.