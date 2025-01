Carlos Moedas à Renascença. "Líder do PS teve coragem" na imigração

Questionado pela Renascença se, com este anúncio, não receia vir a ser acusado de eleitoralismo, em ano de eleições, Carlos Moedas sublinha que foi "o primeiro a avisar para o problema, que eram necessárias políticas de imigração", e que foi "acusado, por isso".

O autarca sublinha que "temos agora o líder do Partido Socialista que também vem a reconhecer essa necessidade".

Moedas rejeita, por outro lado, a ideia de que este reposicionamento socialista possa esvaziar a sua bandeira: "Em primeiro lugar estamos aqui a falar das pessoas. Eu diria que o líder do Partido Socialista teve coragem e, portanto, só podemos agradecer que isso tenha acontecido e que neste momento os dois maiores partidos possam unir naquilo que é a resolução de um problema, que é complicado (...) num país que precisa de imigrantes".

Como vai funcionar esta plataforma que agora anuncia? De que forma é que irá conseguir garantir às empresas de Lisboa a mão-de-obra em falta, e um posto de trabalho aos imigrantes que chegam à capital?

A ideia é ter um mapa, um mapa de emprego de Lisboa que esteja direcionado para quem cá chega. É isso que estamos a fazer neste momento, porque nós já temos seis mil oportunidades de trabalho, temos duas mil ofertas de formação e estamos, neste momento, a trabalhar primeiro com as associações, com aqueles que estão em contato direto com os imigrantes quando cá chegam, para que depois, através desta plataforma em várias línguas, eles possam ter acesso a ofertas de trabalho. Portugal precisa de imigrantes, Lisboa precisa de imigrantes, mas temos que ter políticas de imigração.

Já me disse que à partida para esta plataforma já existem cerca de 6 mil ofertas de emprego...

À volta disso.

E também já há imigrantes interessados nesses empregos?

Sim, senhor. Nós estamos a trabalhar com vários projetos. Estes projetos vão fazer esta ligação, mas os imigrantes também podem depois conectar-se a esta plataforma e responder diretamente às ofertas de trabalho que estão na plataforma.