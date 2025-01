Alexandra Leitão promete "solução" para a recolha do lixo em Lisboa

A candidata do PS à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, não concretiza, mas assegura que vai encontrar e implementar uma "solução" para o problema da recolha do lixo na cidade de Lisboa.

"Uma coisa posso garantir: comecei agora, vamos estudar, ler, falar com as pessoas, recolher opiniões e vamos ter soluções e saber implementá-las. Acho que é isso que não tem acontecido na cidade de Lisboa", afirmou a ainda líder parlamentar do PS à margem de uma visita, esta sexta-feira à tarde, ao Museu do Aljube, organizada pelo PS-Lisboa.

A iniciativa - com cheiro a pré-campanha - serviu para assinalar o aniversário em que Mário Soares foi preso nesta prisão política do Estado Novo e durante a qual Isabel e João Soares entregaram uma medalha da família ao Museu do Aljube, dirigido por Rita Rato, antiga deputada do PCP.

Questionada sobre as declarações do autarca socialista de Loures, Ricardo Leão, que em entrevista à Renascença e ao jornal Público sugeriu que uma vitória em Lisboa é "difícil" e afirmou que Alexandra Leitão "vai perceber que ser líder parlamentar de um partido com a importância do PS é diferente de ser candidata à câmara", a candidata desvaloriza.

Alexandra Leitão lembra que já foi ministra, secretária de Estado e diz não ter "muito a comentar" sobre a entrevista. Mas depois da insistência, e questionada se Ricardo Leão estava a insinuar que os deputados não percebem os problemas das pessoas no terreno, a candidata a Lisboa do PS volta a não querer alimentar a polémica.

"Não me peça para fazer uma interpretação autêntica das palavras de Ricardo Leão, tenho a certeza que não quis desmerecer os deputados da Nação e os do partido a que ele pertence, de certeza que não foi isso", afirmou em declarações à Renascença e RTP.

João Soares elogia candidata "capaz"

Nesta visita onde o PS-Lisboa compareceu com vários membros - Davide Amado, líder da concelhia, deputado e presidente da Junta de Freguesia de Alcântara; Miguel Coelho, presidente da Junta de Santa Maria Maior; Pedro Costa, ex-presidente da Junta Campo de Ourique e filho de António Costa - João Soares, que foi ele próprio presidente da Câmara de Lisboa, preferiu não deixar conselhos a Alexandra Leitão que tenta agora vencer eleições para ocupar o mesmo lugar.

"Eu não tenho conselhos para dar nessa matéria. A Alexandra Leitão é uma pessoa bastante capaz, inteligente, experiente, bastante mais nova que eu e que vai saber fazer o que há para fazer para Lisboa, há muita coisa para fazer", declarou o socialista e ex-ministro da Cultura.

João Soares espera que o PS recupere a autarquia de Lisboa e vença as autárquicas, mesmo assumindo que não tem nada contra Carlos Moedas: "Não tenho nenhuma má-vontade contra Carlos Moedas, ele é um comunicador com mérito, mas evidentemente identifico-me com os meus valores, de um socialista democrático".

O antigo ministro socialista foi ainda questionado pelas recentes declarações do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ao jornal Expresso, onde assumiu uma mudança de posição do partido em relação ao tema da imigração. João Soares rejeita que isto possa vir a "dividir o partido" e elogia a "posição mais correta".

"Ele disse coisas do mais elementar bom senso e que assentam nos princípios fundamentais do socialismo democrático, é tão simples quanto isso", afirma.