Ventura almoça com MNE da Hungria. Rangel sem qualquer ponto de agenda com homólogo

O líder do Chega, André Ventura, tem esta sexta-feira um almoço previsto com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, mas não há qualquer encontro previsto do chefe da diplomacia húngara com o homólogo português, Paulo Rangel, sabe a Renascença.

Segundo um comunicado da assessoria de imprensa do Chega, divulgado esta sexta-feira, o líder do partido deverá almoçar esta sexta-feira com o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros na embaixada daquele país, em Lisboa, estando previstas declarações à entrada do encontro.

Na nota de imprensa divulgada na tarde desta quinta-feira, refere-se que o encontro entre Ventura e Péter Szijjártó surge no âmbito da relação entre os partidos "Patriots for Europe", família política europeia da direita radical a que o Chega pertence.

Contactado o gabinete de imprensa de Paulo Rangel, "número dois" do Governo da AD, é garantido à Renascença que não há qualquer encontro previsto entre o MNE da Hungria com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português.

O gabinete de imprensa de Paulo Rangel garante ainda que desconhece a existência do almoço entre Ventura e o chefe da diplomacia da Hungria, que começa pelas 13h30 desta sexta-feira.